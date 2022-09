Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl von vier Holzbänken

Rinteln (ots)

(ne) In der Zeit von Mittwoch, 07.09.2022 bis Samstag, 10.09.2022, wurden aus einem Biergarten Am Weseranger in Rinteln vier rustikale Holzbänke durch bisher unbekannte Täter entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800,00 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell