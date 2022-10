POL-VDMZ: kurzzeitige Vollsperrung BAB643 und BAB60 am Mainzer AD in jeweils beide Fahrtrichtungen

A 61/Westhofen (ots) - Ein 45-jähriger Fahrer eines Reisebusses befuhr am 6.10.2022 gegen 20:15 Uhr die A 61 in Richtung Koblenz. Etwa in Höhe des Parkplatzes Bergkloster kam es zu einer Verkehrsstockung. Aufgrund derer wollte der Busfahrer links an einem vorausfahrenden LKW vorbeifahren und zog auf die linke Spur. Dabei übersah er jedoch einen PKW, der sich offenbar bereits auf der linken Spur befand. Es kam zum Zusammenstoß. Vor Ort gab der Busfahrer an, der Fahrer des ...

