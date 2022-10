Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW überschlägt sich in Autobahnauffahrt

A 61/Gensingen (ots)

Zu einem PKW-Überschlag kam es am 2.10.2022 gegen 20 Uhr an der Anschlussstelle Bad Kreuznach zur A 61. Zu dieser Zeit wollte ein 25-jähriger PKW-Fahrer von der B 41 kommend auf die A 61 in Richtung Koblenz auffahren. Hierbei verlor der 25-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den PKW. Er geriet nach rechts in den Grünstreifen, überfuhr dort einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen und überschlug sich im Anschluss. Der 25-Jährige und seine 21-jährige Beifahrerin erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW des jungen Mannes entstand Totalschaden, den die Polizei auf ca. 15.000 Euro schätzt. Der Wagen musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

