POL-VDMZ: Wörrstadt, A 63, Verkehrsbehinderungen nach Unfall mit drei Fahrzeugen

A 61/Rheinhessen (ots) - Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein LKW-Fahrer, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 29.09.2022 an der A 61 überprüfte. Zeugen hatten den LKW gemeldet, weil er gegen 20:30 Uhr Richtung Süden fahrend in der Baustelle bei Rheinböllen aufgefallen war, da er in Schlangenlinien geführt wurde. Dabei wäre er anderen Verkehrsteilnehmern mehrfach dicht aufgefahren, ...

