Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Fahrer mit über 2 Promille aus dem Verkehr gezogen

A 61/Rheinhessen (ots)

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein LKW-Fahrer, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 29.09.2022 an der A 61 überprüfte. Zeugen hatten den LKW gemeldet, weil er gegen 20:30 Uhr Richtung Süden fahrend in der Baustelle bei Rheinböllen aufgefallen war, da er in Schlangenlinien geführt wurde. Dabei wäre er anderen Verkehrsteilnehmern mehrfach dicht aufgefahren, hätte Lichthupe gegeben und gehupt. Die Polizisten konnten den LKW bei Dorsheim aufnehmen und auf dem Parkplatz Sitzborn aus dem Verkehr ziehen. Der Alkotest bei dem 40-jährigen Fahrer ergab ca. 2,34 Promille. Seine Weiterfahrt war natürlich beendet und er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein es 40-Jährigen wurde einbehalten. Er muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell