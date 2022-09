Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mit PKW in Schutzplanke geprallt

A 61/Flomborn (ots)

Weil er am 26.09.2022 gegen 15:25 Uhr auf der A 61 in Höhe Flomborn vermutlich zu schnell unterwegs war und zudem offenbar versucht hat, einen anderen PKW rechts zu überholen, verlor ein 23-jähriger PKW-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Während der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich für die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim der Verdacht, dass der 23-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte. Der junge Mann räumte auf Vorhalt ein, Drogen konsumiert zu haben. Er musste mit zur Blutprobe. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. An seinem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der 23-Jährige selbst wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell