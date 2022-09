Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfälle auf regennasser Fahrbahn - drei Personen verletzt

A 61/Rheinhessen (ots)

Auf regennasser Fahrbahn verlor ein 39-jähriger PKW-Fahrer am 24.09.2022 gegen 18:50 Uhr auf der A 61 in Höhe Gensingen die Kontrolle über seinen PKW. Er kam ins Schludern und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Sein Wagen kam stark beschädigt auf der rechten Spur und auf der Standspur zum Stehen. Der 39-Jährige wurde mit Verdacht auf leichte Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Sein PKW wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro am PKW und etwa 1000 Euro an der Schutzplanke.

Gegen 21:35 Uhr befuhr eine 54-jährige Frau mit ihrem PKW die A 61 in Fahrtrichtung Koblenz und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Gau-Bickelheim verlassen. Die 54-Jährige kam jedoch im Bereich der Ausfahrt vermutliche aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen und nasser Fahrbahn nach links von der Straße ab. Im Grünbereich wurde der PKW stark beschädigt und blieb nach ca. 50 Metern fahrunfähig stehen. Die 54-Jährige und ihr 21-jähriger Beifahrer trugen durch den Unfall leichte Verletzungen davon. Sie wurden vorsorglich zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt. Den Schaden am PKW schätzt die Polizei auf ca. 5000 Euro. Für die Dauer der Bergung war die Abfahrt der Anschlussstelle Gau-Bickelheim für ca. 15 Minuten voll gesperrt.

