Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrt unter Drogeneinfluss anstatt ungesicherter Ladung

A 61/Rheinhessen (ots)

Zeugen meldeten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 14.09.2022 gegen 08:25 Uhr einen Pritschenwagen, bei dem eine geladene Baumaschine möglicherweise nicht richtig gesichert sei. Das Baufahrzeug wurde auf der A 61 in Höhe des Autobahnkreuzes Alzey in Fahrtrichtung Koblenz gemeldet. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim traf das gemeldeten Pritschenfahrzeug auch an und konnte dieses auf dem Parkplatz Steingewann bei Zotzenheim anhalten und kontrollieren. Die Baumaschine war ausreichend gegen Herabfallen gesichert. Beim 29-jährigen Fahrer indes stellten die Beamten Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Ein Vortest verlief positiv. Für den 29-Jährigen war die Weiterfahrt beendet. Der musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm drohen nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot sowie eine Strafanzeige.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell