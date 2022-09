Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Ohne Führerschein aber mit Promille über die Autobahn

A 61/Rheinhessen (ots)

Zeugen meldeten der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim am 25.09.2022 gegen 20:15 Uhr einen PKW, der auf der A61 in Höhe Armsheim in Schlangenlinien geführt wurde. Die Streife konnte das verdächtige und in Richtung Ludwigshafen fahrende Fahrzeug auch bei Frankenthal antreffen und anhalten. Bei dem deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden 33-jährigen Fahrer ergab ein Atemalkoholtest ca. 2,15 Promille. Der 33-jährige verfügte zudem über keine gültige Fahrerlaubnis. Die Fahrt war natürlich beendet. Er musste mit zur Blutprobe auf die Polizeidienststelle. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

