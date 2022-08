Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr/Weyhe, Pkw-Aufbrecher festgenommen - Syke, drei Verletzte beim Verkehrsunfall - Barnstorf, Einbruch in Grundschule ---

Diepholz (ots)

Weyhe/Stuhr - Pkw-Aufbrüche / Festnahmen

In Stuhr-Brinkum und auch Weyhe-Leeste wurden in den letzten Wochen immer wieder Pkw aufgebrochen. Zuletzt haben in der Nacht zum Dienstag Unbekannte fünf Pkw in der Jupiterstraße, Alte Heerstraße, Knochenhauersgang und Auf dem Steinkamp aufgebrochen. Die Täter haben jeweils eine Scheibe eingeschlagen und Bargeld und andere Wertsachen entwendet. Am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr meldeten Zeugen einen Pkw Aufbruch in Leeste, Schlader Weg. Eine Polizeistreife konnte in unmittelbarer Nähe zwei 15-jährige Jugendliche antreffen. In den mitgeführten Rucksäcken fand die Polizei Diebesgut sowohl aus dem gemeldeten Einbruch, als auch weiterer Einbrüche in Pkw. Beide 15-Jährigen wurden festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Nach ersten Erkenntnissen sind die beiden Festgenommenen für eine Vielzahl an Pkw-Aufbrüchen in den vergangenen Wochen in Stuhr und Weyhe verantwortlich. Die polizeilichen Ermittlungen laufen, stehen aber erst am Anfang. Weitere Hinweise bzw. verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Weyhe unter Tel. 0421 / 80660 entgegen. Grundsätzlich rät die Polizei, beim Verlassen des Fahrzeugs keine Wertsachen offen und für jeden sichtbar im Fahrzeug zu lassen. Gelegenheit macht bekanntlich Diebe! Unter www.polizei-beratung.de gibt es noch mehr Tipps und Hinweise.

Syke-Steimke - Drei Verletzte

Auf der Nienburger Straße (B6) hat sich am Mittwoch um kurz nach 20 Uhr ein folgenschwerer Unfall ereignet. Ein BMW-Fahrer aus Gevelsberg musste am rechten Fahrbahnrand halten und betätigte auch ordnungsgemäß den rechten Blinker. Dies übersah ein nachfolgender, 45-jähriger Seat-Fahrer der ebenfalls in Richtung Bremen unterwegs war und fuhr auf den stehenden BMW auf. Dieser drehte sich durch die Kollision und wurde gegen einen entgegenkommenden Volvo geschleudert, der in Richtung Heiligenfelde unterwegs war. Alle drei Personen trugen leichte bis schwere Verletzungen davon und mussten durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Alle drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden; der Sachschaden beträgt ca. 50000 Euro.

Bassum - Versuchte Körperverletzung

Die Polizei bittet um Mithilfe: In den Tagen um den 18.08.2022 hat ein bisher noch unbekannter Täter versucht, Menschen zu verletzen. Auf dem Spielplatz am Tannenweg positionierte er unauffällig acht handelsübliche, schwarze Stahlnägel in einer Schaukelkette, so dass beim Anfassen Verletzungen hätten entstehen können. Eine aufmerksame Erwachsene entdeckte die Nägel am 18. August gegen 22.00 Uhr. Zur weiteren Gefahrenabwehr suchte die Polizei daraufhin den Spielplatz präventiv nach weiteren gefährlichen Gegenständen ab; mehr wurden aber nicht gefunden. Wem etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Barnstorf - Einbruch in Schule

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in die Grundschule in der Kirchstraße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster des Altgebäudes und suchten anschließend gezielt den Serverraum auf. Sie entwendeten 12 Laptops der Marke DELL und flüchteten danach unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell