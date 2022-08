Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Firmeneinbrüche - Sulingen, Verkehrsunfallflucht mit hohem Schaden - Bruchhausen-Vilsen, Mutter und Tochter leicht verletzt ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Räder entwendet

Unbekannte haben in der Zeit von Montag, 22.00 Uhr, bis Dienstag, 08.50 Uhr, von einem Pkw in der Kirchweyher Straße alle vier Räder abmontiert und entwendet. Der oder die Täter brachten offensichtlich Steine und Bücher mit, um den Pkw darauf aufzubocken. Anschließend konnten die hochwertigen Räder abmontiert werden. Der Schaden wird auf rund 20000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Einbrüche

In der Nacht zu Dienstag sind unbekannte Täter in gleich drei Firmen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam in der Nikolaus-Otto-Straße und zweimal in der Gutenbergstraße Zutritt, durchsuchten mehrere Räume, u.a. Büroräume, um dann ohne Diebesgut zu flüchten. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Ein VW-Touran-Fahrer hat am Mittwoch um 17:40 Uhr auf der Straße "Am Schwarzen Meer" einen Unfall verursacht und sich dann unerlaubt und unerkannt vom Unfallort entfernt. Er kam aus Richtung Schnepke und war in Richtung Heiligenfelde unterwegs. Kurz nach der Kreuzung Fuchsberg/Am Schwarzen Meer musste ihm ein entgegenkommender Mofa-Fahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam der 15-jährige Mofafahrer aus Syke zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrzeugführer des blauen VW-Touran wendete und erkundigte sich nach dem Befinden des Jugendlichen, verliess dann aber trotzdem die Unfallstelle. Die Polizei in Syke bittet den Touran-Fahrer und auch Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 04242 / 969-0 zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Ein 39-jähriger Skoda-Fahrer wollte am Dienstagmorgen um 7:50 Uhr an der Kreuzung Sulinger Straße / Syker Straße nach links abbiegen und übersah eine 42-Jährige mit ihrem Fahrrad incl. Anhänger, in der ihre fünfjährige Tochter saß. Für die Radfahrerin war ebenfalls grün. Nach eigenen Angaben wurde der Autofahrer durch die Sonne geblendet. Mutter und Tochter wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Asendorf - Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 18-jähriger Asendorfer ist am Dienstag früh um 06:40 Uhr mit seinem Opel Corsa verunfallt. Er kam in einer langgezogenen Rechtskurve auf der Essener Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der junge Mann blieb unverletzt, allerdings wurde der Corsa dabei stark beschädigt; Schaden rund 5000 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht mit hohem Schaden

Bereits am Donnerstag der letzten Woche wurde in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr ein Pkw auf dem Parkplatz des E-Center Sulingen beschädigt und der Verursacher beging Verkehrsunfallflucht. Ein vermutlich roter Pkw hatte beim Ausparken aus einer Parklücke einen neben ihm abgestellten Pkw touchiert und dabei stark beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Tel. 04271 / 9490, zu melden.

