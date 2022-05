Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Diebstahl von Stromkabel

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch in der Zeit von 6 Uhr bis 14 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Straße Wehrmaate zu einem Diebstahl von Stromkabeln. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309 entgegen.

