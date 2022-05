POL-EL: Emsbüren - tödlicher Verkehrsunfall auf der A31

Salzbergen (ots) - Am 12. Mai gegen 13.05 Uhr kam es in Salzbergen in der Schüttorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine Sattelzugmaschine mit Anhänger und ein Motorrad fuhren hintereinander auf der L39 aus Salzbergen in Richtung Schüttorf. Außerhalb der geschlossenen Ortschaften beabsichtigte der 36-jährige Motorradfahrer den vor ihm fahrenden LKW zu überholen. Plötzlich scherte der zu überholende LKW aus, um ...

