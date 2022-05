Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Salzbergen (ots)

Am 12. Mai gegen 13.05 Uhr kam es in Salzbergen in der Schüttorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine Sattelzugmaschine mit Anhänger und ein Motorrad fuhren hintereinander auf der L39 aus Salzbergen in Richtung Schüttorf. Außerhalb der geschlossenen Ortschaften beabsichtigte der 36-jährige Motorradfahrer den vor ihm fahrenden LKW zu überholen. Plötzlich scherte der zu überholende LKW aus, um selbst einen Überholvorgang einzuleiten. Daraufhin leitete der 36-Jährige eine Vollbremsung ein, stürzte dabei, rutschte auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Der 36-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Motorradfahrer zu kümmern. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

