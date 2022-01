Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Halbstarke in der Innenstadt unterwegs

Eisenach (ots)

Am Sonntagvormittag wurden die Beamten auf ein umgebogenes Verkehrszeichen aufmerksam, welches die Fußgängerzone am Johannisplatz beschildert. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass am Abend des Vortages, dem 15.01.2022, vermutlich eine Gruppe Jugendlicher durch die Anwohner vernommen wurde. Zeugen, welche in den Abendstunden ähnliche Wahrnehmungen in diesem Bereich machten und die sich dort aufhaltenden Personen beschreiben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter Angabe der Bezugsnummer 22018341 zu melden. (mm)

