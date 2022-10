Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfälle halten Polizei auf Trab

A 61/Hunsrück (ots)

Wegen gleich mehrerer Unfälle mussten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 6.10.2002 nachmittags in den nördlichen Bereich des Dienstgebiets ausrücken.

Gegen 16:05 Uhr fuhr der 23-jährige Fahrer eines Transporters auf einen weiteren Transporter auf, der von einem 39-Jährigen gesteuert wurde. Beide befanden sich auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in Höhe der Rastanlage Hunsrück-West. Ursache war zu geringer Sicherheitsabstand. Beide Fahrer blieben unverletzt. Und es entstand an die beiden Transporter nur geringer Sachschaden.

Um ca. 16:45 Uhr platzte der linke Vorderreifen am PKW eines 53-jährigen Mannes, der sich gerade auf der A 61 in Höhe Stromberg befand. Dadurch verlor er kurz die Kontrolle über den Wagen und prallte in die Mittelschutzplanke. Der 53-Jährige blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Um 18:30 Uhr fuhr ein 58-jähriger LKW-Fahrer, der gerade auf der Tank- und Tastanlage Hunsrück-West losfahren wollte gegen die offenstehende Fahrertür eines weiteren LKW. An beiden Fahrzeuge entstand leichter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Im Baustellenbereich vor Rheinböllen fuhr ein 32-jähriger PKW-Fahrer aufgrund zu geringem Abstand auf den vorausfahrenden PKW einer 26-Jährigen auf. Diese musste zuvor verkehrsbedingt abbremsen, was der 32-Jährige zu spät bemerkte. An beiden Fahrzeugen war zunächst optisch kein Schaden feststellbar. Die Polizei nahm den Sachverhalt vorsorglich auf.

