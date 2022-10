Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Busfahrer übersieht PKW

A 61/Westhofen (ots)

Ein 45-jähriger Fahrer eines Reisebusses befuhr am 6.10.2022 gegen 20:15 Uhr die A 61 in Richtung Koblenz. Etwa in Höhe des Parkplatzes Bergkloster kam es zu einer Verkehrsstockung. Aufgrund derer wollte der Busfahrer links an einem vorausfahrenden LKW vorbeifahren und zog auf die linke Spur. Dabei übersah er jedoch einen PKW, der sich offenbar bereits auf der linken Spur befand. Es kam zum Zusammenstoß. Vor Ort gab der Busfahrer an, der Fahrer des PKW (28 Jahre) sei zu schnell gewesen und auch zu schnell neben ihn gefahren. Der 28-Jährige gab an, bereits neben dem Bus gewesen zu sein, als dieser ausscherte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

