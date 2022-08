LPI-EF: Transporter aufgebrochen

Erfurt (ots) - Am Dienstag wurde gegen 05:00 Uhr in eine Firma in der Krämpfervorstadt von Erfurt eingebrochen. Ein Dieb war unter einem Zaun durchgekrochen, um auf das Firmengelände zu gelangen. Die unbekannte Person hatte es auf ein E-Bike Cube Tracking Pro abgesehen, welches dort abgestellt war. Das gestohlene Fahrrad hat einen Wert von etwa 3.000 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 ...

