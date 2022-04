POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag 02.04.2022

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Nach gefährlicher Körperverletzung: Fahrgäste und weitere Zeugen gesucht - Offenbach (aa) Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Samstagabend (26.03.2022) in der Waldstraße, die ihren Anfang im Linienbus 101 hatte und an der Haltestelle in Höhe der Hausnummer 91 ...

mehr