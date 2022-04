POL-OF: Vorabmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, den 01.04.2022

Offenbach (ots) - Bereich Main-Kinzig 150.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand / Zwei Katzen gerettet - Wächtersbach/Aufenau (lei) Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Würzburger Straße ist am Mittwochabend ein Schaden von schätzungsweise 150.000 Euro entstanden. In dem Haus befanden sich zu diesem Zeitpunkt lediglich zwei Katzen, die durch die Feuerwehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht wurden. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war gegen 20.35 Uhr in dem ...

mehr