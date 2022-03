POL-PPRP: Waldbrand

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) - Am Samstagnachmittag, 26.03.2022 gegen 16:00 Uhr, parkte ein 56 - jähriger Mann aus Ludwigshafen am Rhein seinen Audi in der Wasgaustraße 21 in Ludwigshafen. Das Auto befand sich am Straßenrand in Queraufstellung. Als der Mann gegen 17:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden am vorderen linken Kotflügel fest. Der Schaden beträgt ungefähr 400 Euro. Wer den ...

