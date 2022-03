POL-ST: Hörstel, Diebstahl eines Lenksystems

Steinfurt (ots) - Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstag (04.03.), 17.00 Uhr bis Freitag (04.03.), 07.30 Uhr einen Container am Kindergarten an der Bodelschwinghstraße aufgebrochen. Die Täter hebelten an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf. Ob sie in den Container eingestiegen sind und ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315. ...

