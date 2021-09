Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei warnt: Taschendiebe schlagen auch in Supermärkten zu

Paderborn (ots)

Die Polizei Paderborn verzeichnet derzeit einen Anstieg an Taschendiebstählen im Paderborner Stadtgebiet. Allein im Zeitraum 1. Juni bis Ende August wurden 46 zur Anzeige gebracht. Als Tatort sind neben der Paderborner Innenstadt auch Supermärkte in den Fokus gerückt.

Bestohlen werden dort besonders ältere Menschen. Die Masche ist zumeist gleich. Die Seniorinnen oder Senioren werden im Supermarktgang, zum Beispiel durch die Frage nach einem Produkt oder einem Produktpreis, abgelenkt. Das nutzt ein Komplize, um die Geldbörse aus dem Einkaufswagen oder aus der Handtasche zu stehlen. Ganz aktuell wurde an einem Supermarkt in der Hatzfelder Straße mit dieser Masche versucht, einer 87-Jährigen die Uhr vom Handgelenk zu stehlen. Der Diebstahl blieb zum Glück erfolglos.

Viele Geschädigte bemerken den Verlust erst an der Kasse und glauben dann, das Portemonnaie irgendwo verloren zu haben. Sie fangen an zu suchen und rufen schließlich erst lange nach dem Diebstahl bei der Polizei an, um den Fall zu melden. Das gibt den Tätern Zeit für weitere Taten in anderen Supermärkten und um unterkannt zu flüchten. Die Polizei Paderborn rät daher betroffenen Personen, direkt nachdem der Verlust aufgefallen ist, über die Notrufnummer 110 die Polizei zu informieren. Getreu dem Motto, lieber einmal zu viel, als zu wenig.

Die Beamtinnen und Beamten können dann anhand der Beschreibungen reagieren und nach möglichen Diebesbanden in den umliegenden Supermärkten fahnden. Gleichzeitig rät die Polizei dazu, Portemonnaies und wichtige Dokumente nicht offen im Einkaufswagen oder in der Handtasche aufzubewahren, sondern diese eng am Körper zu tragen. Dazu sollte man misstrauisch werden, wenn Fragensteller im Supermarkt allzu nah heranrücken. Darüber hinaus sollten gerade ältere Angehörige vor der Diebstahlmasche gewarnt werden.

Weitere Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl hat die Polizei auf ihrer Homepage über folgenden Link zusammengestellt: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs/

