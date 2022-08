LPI-EF: E-Bike gestohlen

Erfurt (ots) - Ein 45-jähriger Mann wurde heute in den frühen Morgenstunden in Gispersleben durch ein Scheppern aufgeschreckt. Als er nach dem Rechten schaute, ertappte er einen Einbrecher in einem Bürocontainer. Der unbekannte Mann hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen und war gerade im Begriff, den Büroraum zu durchsuchen. Der 45-Jährige versuchte den Dieb festzuhalten, konnte ihn an seiner Flucht allerdings nicht hindern. Nach ersten Erkenntnissen ging der ...

