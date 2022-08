Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomaten geleert

Erfurt (ots)

Ein Mitarbeiter einer Tabakfirma entdeckte am Dienstagmorgen in der Andreasvorstadt von Erfurt einen beschädigten Zigarettenautomaten. Ein Dieb hatte den Automaten in der Elbestraße aufgebohrt und eine unbekannte Menge Bargeld und Zigarettenschachteln gestohlen. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Wann sich die Tat genau ereignet hat, ist noch unklar. Die Kripo kam vor Ort zum Einsatz und sicherte Spuren am Zigarettenautomaten. (JN)

