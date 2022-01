Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand eines Müllcontainers

Suhl (ots)

Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Containerbrand in die Friedrich-König-Straße in Suhl gerufen. Ein Kunststoffcontainer geriet auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand. Das Feuer zerstörte den Container und verursachte einen Schaden von ca. 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen werden.

