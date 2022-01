Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bei Rotlicht gefahren

Meiningen (ots)

Eine 54-jährige VW-Fahrerin befuhr Dienstagvormittag die Leipziger Straße in Meiningen stadteinwärts. Die Dame fuhr trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich Landsbergstraße/Bernhardstraße ein. Zum selben Zeitpunkt zeigte die Ampel für eine 35-jährige VW-Fahrerin grün, welche als Linksabbiegerin in den Einmündungsbereich in Richtung Leipziger Straße fuhr. Diese musste stark abbremsen um eine Kollsion mit dem Wagen der 54-Jährigen zu vermeiden. Ein 79-Jährige die ebenfalls nach links abbiegen wollte, fuhr auf den VW vor ihr auf. Am VW der 35-Jährigen und am Audi der Seniorin entstand Sachschaden. Der Wagen der 54-jährigen blieb unbeschädigt. Verletzt wurde niemand.

