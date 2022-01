Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Ein 44-jähriger LKW-Fahrer befuhr samt Anhänger am Dienstagvormittag die Auenstraße in Richtung Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl. Auf Höhe einer dorf befindlichen Berufsschule streifte der Lastzug einen abgestellten Audi und verursachte ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der LKW-Fahrer. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

