LPI-EF: Zigarettenautomaten leergeräumt

Landkreis Sömmerda (ots) - In Kölleda haben sich Unbekannte zwischen Samstagabend und Montagmorgen an einem Supermarkt zu schaffen gemacht. Mit schwarzer Sprühfarbe beschmierten sie die Hauswand mit einem mehrere Meter großen Schriftzug. Wie hoch die Kosten sind, um das Graffiti wieder von der Wand entfernen zu lassen, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

