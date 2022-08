Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Außer Kontrolle

Erfurt (ots)

Bereits Heinrich Hoffmann erzählte in seinem Buch Struwwelpeter, wie gefährlich das Spiel mit dem Feuer sein kann. Ein 12-jähriger Junge aus Erfurt war sich der Gefahr gestern Abend offenbar nicht bewusst. Mit einem Feuerzeug zündelte er in der Nähe des Zooparks und brannte etwas Stroh an. Das Feuer geriet allerdings außer Kontrolle, sodass etwa 150 qm Wiese in Flammen aufgingen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Der Junge erhielt eine Anzeige und wurde an seine Mutter übergeben.(JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell