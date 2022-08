Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Krankenhauspersonal angegriffen

Sömmerda (ots)

Am Montagmorgen wurde eine Passantin in Sömmerda auf eine betrunkene Frau aufmerksam. Da die Frau verletzt war, brachte sie ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort zeigte sich die 23-Jährige wenig begeistert von der entgegengebrachten Hilfe. Unvermittelt trat sie eine 27-jährige Krankenschwester gegen Kopf und verletzte sie leicht. Die aufgebrachte Frau muss sich nun wegen tätlichen Angriffs strafrechtlich verantworten. (JN)

