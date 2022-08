Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehle vollstreckt

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei vollstreckte am Montagabend zwei Haftbefehle. Die Beamten nahmen einen 35-jährigen Mann in seiner Wohnung fest, da gegen ihn ein Haftbefehl wegen Betrugs vorlag. Dem Mann gelang es, die Geldstrafe von 2.400 Euro aufzubringen und entging damit einem Gefängnisaufenthalt von zwei Monaten. Anders erging es einer 53-jährigen Frau. Die Polizei nahm sie am Herrenberg wegen eines offenen Haftbefehls fest. Da sie die Geldstrafe von mehr als 1.000 Euro nicht begleichen konnte, wurde sie noch am Abend für voraussichtlich einen Monat in ein Gefängnis gebracht. (JN)

