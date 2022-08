LPI-EF: Unsichere Fahrweise

Erfurt (ots) - Ein Ladendetektiv erwischte am Montag in einem Elektrofachmarkt in der Erfurter Innenstadt einen Ladendieb. Der 36-jährige Mann hatte Bedienteile für eine Spielkonsole im Wert von knapp 70 Euro gestohlen. Bei der Durchsuchung des Ladendiebes wurde ein Taschenmesser aufgefunden. Damit hat sich der Mann wegen Diebstahl mit Waffen strafbar gemacht. Das Strafgesetzbuch sieht hier eine Freiheitsstraße von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor. (JN) Rückfragen ...

mehr