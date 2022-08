LPI-EF: Betrunken gestürzt

Erfurt (ots) - Am Wochenende wurde bei der Erfurter Polizei der Aufbruch von zwei Autos zur Anzeige gebracht. In der Salzstraße hatten es Diebe zwischen Donnerstag und Samstag auf einen VW Van abgesehen. Wie die Unbekannten das Auto öffnen konnten, ist noch unklar. Aus dem Wagen wurde diverses Werkzeug im Wert von 9.000 Euro gestohlen. In der Lowetscher Straße brachen Diebe in der Nacht zu Sonntag das Schloss eines Fiats auf. Hier stahlen die Täter ebenfalls Werkzeug. ...

mehr