LPI-EF: Illegale Schmierereien

Sömmerda (ots) - Am Montagmorgen wurde eine Passantin in Sömmerda auf eine betrunkene Frau aufmerksam. Da die Frau verletzt war, brachte sie ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort zeigte sich die 23-Jährige wenig begeistert von der entgegengebrachten Hilfe. Unvermittelt trat sie eine 27-jährige Krankenschwester gegen Kopf und verletzte sie leicht. Die aufgebrachte Frau muss sich nun wegen tätlichen Angriffs ...

