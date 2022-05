Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach: Unfall zwischen Lkw und Pkw; wichtiger Zeuge gesucht

Epfenbach (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 09.30 Uhr, kam es in der Waibstadter Straße an einer Engstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem VW Beetle. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch die 31-jährige Beetle-Fahrerin fuhren weiter, da beide nach einer ersten Einschätzung von keinem Schaden ausgingen. Erst später stellte die Autofahrerin den Schaden in Höhe von rund 2.000.- Euro fest und meldete den Unfall anschließend der Polizei.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll ein Mann den Unfall beobachtet haben, der auf dem Gehweg vor dem Anwesen Waibstadter Straße Nr. 4 stand.

Dieser wichtige Zeuge, aber auch der Fahrer des unfallbeteiligten Lkw werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

