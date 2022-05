POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall; Hauptstraße gesperrt

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Zeitraum von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter in der Talstraße Zutritt in ein Altenpflegeheim. In dem dreigeschossigen Gebäude wurden in den Büroräumen und Mitarbeiterräume mehrere Behältnisse geöffnet und Medikamente, Bargeld sowie auch Wertgegenstände von Heimbewohnern ...

