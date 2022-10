Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW bleibt an Brücke hängen, Vollsperrung A 60

Ingelheim, OT Heidesheim (ots)

Erstmeldung:

Am 13.10.22 blieb gegen 05:06 h ein Kipplaster auf der A 60 in Fahrtrichtung Darmstadt/Mainz zwischen den Anschlussstellen Bingen-Ost und Ingelheim-West an einer landwirtschaftlichen Brücke hängen. Ursächlich war vermutlich der aufgestellte Kippaufbau des LKW. Wie es dazu kommen konnte, vermochte der 58-jährige Fahrer nicht zu erklären und muss noch ermittelt werden. Durch den Aufprall gegen die Brücke entstand ein ca. 150 m langes Trümmerfeld auf der Autobahn. Mehrere PKW fuhren durch die Trümmerteile. Hierbei wurden mindestens 6 weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Beschädigungen an der Brücke werden noch durch einen Ingenieur geprüft. Die A 60 wurde ab der AS Bingen-Ost in Richtung Darmstadt voll gesperrt. Auch die Auffahrt der AS Bingen-Ost in Richtung Darmstadt musste gesperrt werden. Ein Ende der Sperrung ist noch nicht in Sicht. Durch den Unfall entstand ein Schaden von mehreren 10000,- EUR. Verletzt wurde niemand. Es wird nachberichtet.

