Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW überschlägt sich nach Unfall

A 63/Alzey (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei sich eins der beteiligten Fahrzeuge überschlagen hat, kam es am 12.10.2022 gegen 23:05 Uhr auf der A 63 im Bereich des Autobahnkreuzes Alzey. Dabei wurden der Polizei zunächst drei beteiligte PKW gemeldet. An der Unfallstelle wurden jedoch nur zwei beteiligte Fahrzeuge angetroffen. Nach den Erkenntnissen der Unfallaufnahme ist dabei eine 20-Jährige mit ihrem PKW einem 62-Jährgem PKW-Fahrer aufgefahren. Der 62-Jährige kam nach dem Aufprall mit seinem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Grünstreifen. Dabei wurden der 62-Jährige sowie seine 35- und 72-jährigen Beifahrerinnen glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die 20-Jährige wurde nicht verletz. An ihrem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Da die 20-Jährige angab, ein drittes Fahrzeug sei zunächst dem Ford des 62-Jährigen aufgefahren und sie wiederum diesem dritten Fahrzeug, wurden die beiden Fahrzeuge auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Erstellung eines Gutachtens sichergestellt.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim ermittelt nun den Unfallhergang und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 06701-9190.

