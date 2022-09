Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der Straße Neue Kämpe

Fußgänger gesucht

Borken (ots)

Unfallzeit: 17.09.2022, 20:55 Uhr;

Unfallort: Borken, Neue Kämpe

Zwei Leichtverletzte sowie rund 7000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Samstagabend in Borken. Ein 19 Jahre alter Autofahrer war gegen 20.55 Uhr auf der Straße Neue Kämpe in Richtung Dülmener Weg unterwegs, als nach seinen Angaben ein unbekannter Mann von rechts auf die Straße lief. Der Borkener fuhr nach links und kollidierte dort mit einem geparkten Wagen. Im weiteren Verlauf stieß das schleudernde Auto des 19-Jährigen mit einem Bordstein sowie einem Baum zusammen. Der Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Borken, verletzten sich leicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell