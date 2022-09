POL-BOR: Schöppingen - Autofahrer ohne Führerschein alkoholisiert in Unfall verwickelt

Ahaus (ots) - Tatzeit: Freitag, 16.09.2022, zwischen 13:50 Uhr und 14:25 Uhr; Tatort: Ahaus, Fuistingstraße Taschendieben zum Opfer gefallen ist am Freitagnachmittag eine 74 Jahre alte Ahauserin in einem Discountermarkt an der Fuistingstraße in Ahaus. Ihr wurde die Geldbörse zwischen 13.50 Uhr und 14.25 Uhr aus der Tasche gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter: Tel. (02561) 9260. ...

