Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Einbruch in Spielhalle

Bocholt (ots)

Tatzeit: 17.09.2022, 04:55 Uhr;

Tatort: Bocholt, Dingdener Straße

Geld aus Spielautomaten entwendet haben unbekannte Täter in Bocholt. Die Täter drangen gewaltsam am Samstag gegen 04.55 Uhr in das Gebäude an der Dingdener Straße ein. Im Inneren brachen die Diebe mehrere Automaten auf, obwohl eine Benebelungsanlage ausgelöst hatte. Die Höhe der Beute ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter: Tel. (02871) 2990. (db)

