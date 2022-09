Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer kollidiert mit Streifenwagen

Bocholt (ots)

Unfallzeit: 17.09.2022, 11:55 Uhr;

Unfallort: Bocholt, Schwartzstraße/Viktoriastraße

Leichte Verletzungen erlitt ein 76 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Bocholt. Der Bocholter fuhr gegen einen stehenden Streifenwagen, der mit Sondersignal auf der Viktoriastraße vor der Einmündung Schwartzstraße verkehrsbedingt wartete. Nach eigenen Angaben hatte sich der Radfahrer aufgrund des eingeschalteten Martinshorns des Einsatzfahrzeuges erschrocken und sei gegen den Wagen gefahren. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Polizeikräfte aus Ahaus nahmen den Verkehrsunfall aus Neutralitätsgründen auf. Auf rund 2.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt. (db)

