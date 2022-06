Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt endet im Straßengraben

Hüblingen (ots)

Am Sonntag, 05.06.2022, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann aus der VG Rennerod mit seinem Pkw die L299 aus Richtung Neunkichen kommend in Fahrtrichtung Waldmühlen. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und starkem Alkoholeinfluss verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Straßengraben. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, der Fahrzeugführer wurde verletzt. Da dieser unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein durch die Polizei sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell