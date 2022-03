Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Betrüger am Telefon - Kripo fahndet nach Geldabholer und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

(Bezug Pressemeldungen der Polizei Marburg-Biedenkopf vom 23 und 24. März)

Es gibt neue Ermittlungsansätze nach den erfolgreichen Betrügereien, die Kripo benötigt jedoch die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger. Der Kripo Marburg liegt mittlerweile eine Personenbeschreibung eines Abholers vor und hofft auf Zeugen rund um den Übergabeort des Geldes.

Die Geldübergabe fand wahrscheinlich zwischen 13 und 14.30 Uhr vor dem Anwesen Berliner Straße 10 statt. Auffällig war, dass bei dem Treffen mit dem deutlich über 80 Jahre alten Opfer der maximal Mitte 30 Jahre alte Geldabholer dauernd telefonierte. Der Mann war klein und schmächtig und insgesamt dunkel mit schwarzer Hose und dunkler Jacke gekleidet. Seine ebenfalls dunkle Basecap hatte er tief ins Gesicht gezogen. Nach der Übergabe ging er Richtung Sonnenblickallee davon.

Die Kripo hofft auf Zeugen der Begegnung und Geldübergabe und auf Hinweise zum weiteren Fluchtweg und zur Fluchtart des Geldabholers. Eventuell hielt sich der Mann ja schon vor 13 Uhr am Richtsberg rund um die Berliner Straße auf.

Wer war in der fraglichen Zeit in der Berliner Straße und hat das Treffen zwischen der Seniorin und dem Mann gesehen? Wem ist der Mann aufgefallen? Lief er z.B. scheinbar ziellos herum oder saß er eventuell in einem Auto? Wer kann Hinweise zu einem mit dem Mann in Verbindung stehenden Fahrzeug geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

