POL-BOR: Gescher - Alleinunfall auf Landesstraße 829

Autofahrer alkoholisiert

Gescher (ots)

Unfallzeit: 18.09.2022, 04:15 Uhr;

Unfallort: Gescher, Landesstraße 829

Leichte Verletzungen hat ein 32 Jahre alter Velener bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in Gescher erlitten. Der Autofahrer war gegen 04.15 Uhr auf der Landesstraße 829 aus Richtung Velen kommend in Richtung Gescher unterwegs, als nach seinen Angaben ein Reh auf die Straße lief. Er sei ausgewichen und habe die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Die Fahrt endete im Straßengraben. Bei der Unfallaufnahme stellten alarmierte Polizeibeamte Alkoholgeruch in der Atemluft es Leichtverletzen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,4 Promille schließen ließ. Der Rettungsdienst brachte den 32-Jährigen in ein Krankenhaus. Es erfolgte eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins. (db)

