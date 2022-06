Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Müll in Lagerhalle angezündet - Kripo ermittelt Zeugensuche

Nettetal-Breyell (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 04.40 Uhr, brannte es in einer leerstehenden Lagerhalle auf der Straße Vorbruch in Breyell. Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Offenbar hatte jemand in der Halle Müll angezündet. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (560)

