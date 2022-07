Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220713-1: Unbekannte entwendeten Wertgegenstände aus Wohnung

Wesseling (ots)

Zeugen gesucht

Unbekannte sind zwischen Samstagmorgen (9. Juli) und Dienstagmittag (12. Juli) in eine Wohnung in Wesseling-Urfeld eingebrochen.

Der oder die Einbrecher drangen laut ersten Erkenntnissen durch ein Fenster in die Wohnung an der Jägerstraße ein. Danach sollen sie mehrere Schränke in verschiedenen Zimmern durchwühlt haben. Neben Schmuck stahlen die Täter unter anderem einen Autoschlüssel. Eine Zeugin alarmierte am Dienstagmittag die Polizei, als sie den Einbruch bemerkte.

Die Beamten sicherten die Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im oben genannten Tatzeitraum nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell