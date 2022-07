Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220711-2: Polizisten stellen mutmaßlichen Zigaretten-Dieb

Bedburg (ots)

In der Nacht zu Montag (11. Juli) haben Polizisten einen 26-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Beamte trafen ihn in Bedburg auf frischer Tat bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt an. In Tüten hatte der Tatverdächtige bereits Zigaretten und Lebensmittel zum Abtransport bereitgestellt.

Gegen 2 Uhr löste die Alarmanlage des Geschäftes an der Wiesenstraße aus. Der Sicherheitsdienst informierte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Beamten stellten sie noch im Ladenlokal einen schwarz gekleideten Tatverdächtigen mit Kappe fest, der Waren in Einkaufstaschen packte. Sie nahmen den Mann vorläufig fest, stellten das Diebesgut sicher und informierten den Geschäftsinhaber. Ersten Erkenntnissen zufolge ist die Haupteingangstür zuvor gewaltsam geöffnet und blockiert worden, so dass sie nicht mehr automatisch schließen konnte.

Die Ermittlungen zur Sache hat das Kriminalkommissariat 21 aufgenommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell