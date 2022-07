Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220711-1: Männer verließen Lokal ohne zu bezahlen - Strafanzeige

Kerpen (ots)

Auf seiner Flucht schlug einer der Männer einen Zeugen und beschädigte einen Roller

Polizisten haben am Sonntagabend (10. Juni) einen Tatverdächtigen (22) in Kerpen gestellt.

Der 22-Jährige soll mit einer weiteren Person (22) gegen 20.30 Uhr ein Restaurant an der Habbelrather Straße verlassen haben, ohne seine verzehrten Speisen bezahlt zu haben. Ein Mitarbeiter (48) des Lokals und ein weiterer Zeuge (56) sollen den beiden Männern gefolgt sein. In Höhe des Adolf-Kolping-Berufkollegs sollen sie die 22-Jährigen eingeholt haben. Der 56-Jährige habe einen der Tatverdächtigen festgehalten, woraufhin dieser den Zeugen mit einem Holzstock geschlagen und sein Kleinkraftrad beschädigt habe. Er sei dann in Richtung "Auf dem Postberg" davon gelaufen. Der Komplize sei über den Schulhof geflüchtet.

Durch weitere Hinweise des Restaurantmitarbeiters und des aufmerksamen Zeugen trafen Polizisten einen der Tatverdächtigen schließlich in einem Haus an der Straße "Buchenhöhe" an. Nach Ermittlungen vor Ort nahmen sie ihn zwecks Identitätsfeststellung mit zur Polizeiwache.

Der 22-Jährige muss sich nun in Verfahren wegen des Verdachts des Zechbetrugs, des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eines Kleinkraftrads verantworten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell